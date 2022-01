LANZO TORINESE. All’ordine del giorno del Consiglio comunale di lunedì 17 gennaio c’è anche l’approvazione dello schema di convenzione tra Città Metropolitana e il Comune di Lanzo Torinese per l’esecuzione della rotatoria all’incrocio tra Via Torino/Via Cafasse/Via delle Valli/Via Matteotti. L’iter è cominciato due anni fa e il progetto pare sulla via della realizzazione.

Nel dicembre 2020 al Comune di Lanzo era pervenuta la proposta di concessione di fondi da parte di Città Metropolitana per effettuare lavori di diverso ordine sul territorio. Erano incluse le modifiche della viabilità mirate [...]