Domenica 29 agosto. Alle 10, nell’ala mercatatale, l’esposizione della Ditta Verde di Leini e della Ditta Cooperfisa di Vercelli. Alle 11 in piazza Gallenga “Classico ma non troppo” con la Fisorchestra B. Zaggia. Alle 15.30 nell’ala mercatale l’esposizione delle Ditte e dimostrazioni. Alle 16.30 in piazza Allisio “Passione Argentina” con il Trio in Cassotto. Alle 18 al LanzoIcontra “Leggero e Scabroso” con Daniele Carabetta in concerto.