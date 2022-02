LANZO TORINESE. Il Premio Letterario il Borgo Italiano, il premio dedicato agli autori dei borghi d’Italia, conferma per il secondo anno Lanzo Torinese come borgo che ospiterà la cerimonia di premiazione e gli eventi culturali che verranno organizzati dall’Organizzazione in collaborazione con l’Amministrazione locale.

Il Premio, ideato da David Spezia e giunto alla sesta edizione, ha visto crescere ogni anno il numero dei

partecipanti. La formula prevede che ogni autore rappresenti un borgo e che, in caso di vittoria, sia il borgo

stesso, assieme al suo autore, a vincere il Premio.

Nell’edizione 2021, sotto la presidenza di [...]