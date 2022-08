LANZO. L’amministrazione guidata da Fabrizio Vottero ha deciso di pensare in grande. Punterà tutto sul car sharing, nell’ambito del progetto “Graies Lab – Mobilab”, cofinanziato nell’ambito del “Programma Interreg V-A Italia Francia Alcotra 2014-2020”, del quale la Città Metropolitana di Torino è capofila.

Il progetto prevede la realizzazione, per ora in via sperimentale, di una piazzola in cui un’autovettura, messa a disposizione dal futuro gestore, potrà essere usata da più persone, che la prenderanno, se ne serviranno e la riporteranno alla piazzola.

La presenza dell’auto sarà accompagnata dalla possibilità del car pooling, e cioè la condivisione [...]