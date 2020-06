LANZO. Ospedale, Italia Viva: “Basta rivendicazioni inattuabili”

Anche Italia Viva, con il suo Comitato Salute e Territorio per l’AslTo4, s’inserisce nel dibattito sul futuro dell’ospedale di Lanzo. «Questo nosocomio rappresenta un’anomalia unica nel panorama complessivo della realtà ospedaliera regionale, per la situazione patrimoniale e per la presenza di un altro ospedale a pochi chilometri – comunicano -. A ciò si aggiunga il fatto che i recenti accadimenti hanno evidenziato quanto sia prioritariamente necessario porre attenzione al grado di qualità, organizzazione ed integrazione dei servizi sanitari posti sul territorio più che alle strutture ospedaliere, senza con ciò volerne sminuire l’importanza. Ma alcune rivendicazioni in merito all’ospedale lanzese ci paiono anacronistiche ed inattuabili (ad esempio la presenza di un Pronto Soccorso attivo sulle 24 ore) e frutto più di una difesa di interessi localistici che non di una seria riflessione sui bisogni delle Valli di Lanzo in materia di servizi per la salute».

I militanti di Italia Viva immaginano, per il nosocomio valligiano, due diverse prospettive realisticamente realizzabili. «La prima in funzione di complementarietà alla realtà ciriacese , quindi disposta ad un utilizzo rivolto più ad funzione degenziale (esempio Hospice) e di terapie quali oncologia, dialisi, che non a carattere chirurgico se non a livello di servizi ambulatoriali – concludono -. La seconda è quella di farne la sede della Casa della Salute delle Valli di Lanzo, struttura complessa e con servizi h 24 rivolti al territorio delle Terre Alte. Quest’ultima ipotesi è altresì pienamente coerente con il progetto di Strategia per le Aree Interne di cui le Valli di Lanzo sono per il Piemonte uno dei beneficiari. Ricordiamo che nell’ambito del Progetto SNAI la Sanità è una delle tematiche definite come di rilievo strategico».

