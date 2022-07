LANZO. All’ultimo punto dell’ordine del giorno del consiglio comunale di lunedì 11 luglio c’era l’approvazione della concessione in comodato d’uso gratuito della struttura comunale in regione Cates per la realizzazione della Casa di Comunità, finanziata coi soldi del Pnrr.

La cifra assegnata all’Asl tramite la mediazione della Regione per la realizzazione della Casa è di 1 milione 185mila 300 euro. In consiglio è stato necessario approvare una bozza del comodato d’uso per consentire all’Asl di cominciare le attività di progettazione e di adeguamento della struttura. Il comodato d’uso verrà siglato entro il 31 luglio.

La [...]