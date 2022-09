LANZO. E’ recente l’adesione del Comune al progetto Graies Lab – Mobilab, coordinato da Città Metropolitana. Si tratta di un progetto di car sharing, il primo a sbarcare nelle Valli di Lanzo.

Il progetto prevede la realizzazione, per ora in via sperimentale, di una piazzola in cui un’autovettura, messa a disposizione dal futuro gestore, potrà essere usata da più persone, che la prenderanno, se ne serviranno e la riporteranno alla piazzola.

Il sindaco di Lanzo, Fabrizio Vottero, ha le idee chiare sulle motivazioni che hanno spinto lui e la sua Giunta ad aderire al progetto. [...]