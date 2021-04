LANZO. Muore dopo la somministrazione del vaccino. Oggi l’autopsia

Sarà l’autopsia, prevista per oggi, a fornire le prime risposte sulla morte di Maria Rosa Casanova, 77 anni, trovata senza vita in casa, a Lanzo, la sera di Pasquetta. I figli hanno presentato una denuncia ai carabinieri perché dodici ore prima del decesso, all’ospedale di [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti