LANZO. “Io sono un padre di famiglia, e mi hanno lasciato a casa da un momento all’altro senza pagarmi le ore di lavoro. E’ stata una mazzata”. A pronunciare queste parole è A.S., 34 anni, di professione operatore socio-sanitario.

Ha lavorato per la Rsa “San Filippo Neri” di Lanzo da fine agosto a ottobre del 2019 prestando servizio come libero professionista. Poi lo hanno lasciato a casa senza pagargli gli ultimi mesi di lavoro.

A.S. ha così deciso di scrivere a La Voce per denunciare quanto gli è successo. Questi due anni, per lui, sono stati un calvario: [...]