LANZO TORINESE. La lotta per il “decoro urbano” non ha fine. Lo sa bene l’Amministrazione di Lanzo, che ha pubblicato un avviso esasperato sul sito del Comune in cui invita i proprietari dei cani a raccogliere gli escrementi che i loro amici a quattro zampe lasciano per strada.

Non sono bastati i goliardici volantini di un paio di anni fa, con cui l’Amministrazione allora guidata da Ernestina Assalto tentava di sensibilizzare la cittadinanza sul tema. E così, tra un “I lanzesi ne hanno le scarpe piene” e un “Non porta fortuna, raccoglila!” il sindaco aveva tentato [...]