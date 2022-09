LANZO. La stilista italo-vietnamita Dang To Nga ha presentato, nel pomeriggio di venerdì 23 settembre al Circolo dei Lettori di Torino, la sua collezione “Fiori d’autunno”. All’iniziativa erano presenti il sindaco di Lanzo, Fabrizio Vottero, e l’assessore alla cultura Fabrizio Casassa.

Così come era presente una rappresentanza di CNA Federmoda Torino e del gruppo “Ricamare a Lanzo” del Museo Etnografico di Lanzo.

Dang To Nga lavora nel settore Arte e Design da oltre 10 anni, collabora in Italia – dove ha perfezionato i suoi studi in architettura – con diverse aziende produttrici di filati come designer [...]