LANZO. Alla fine arriva la “dismissione” e la “demolizione” per la Punto di proprietà comunale lasciata tra le erbacce del cortile dell’ex Mauriziano per diversi mesi. La Punto, che nel corso della sua onorata carriera era servita alla Polizia Locale, verrà portata a demolire assieme a un’altra “cugina”, una Punto pure lei, con cui condividerà la fine.

Al posto dei veicoli che andranno in pensione, è previsto, si legge nella delibera di Giunta che tratta la questione, “l’acquisto di un nuovo autoveicolo per la Polizia Locale, individuabile , considerate le funzioni e dotazioni necessarie per [...]