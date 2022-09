LANZO. C’è un mezzo abbandonato in paese. “Fino ad agosto dell’anno scorso, la vettura veniva utilizzata dai vigili lanzesi” spiega il consigliere di minoranza Matteo Filippin. Si tratta di una Fiat Punto bianca, che giace tristemente sommersa dall’erba nel cortile dell’ex ospedale Mauriziano di Lanzo.

Da amministratore, Filippin non ha avuto esitazione nel riconoscere l’auto. E neanche a far presente che lasciarla lì non è proprio il massimo: “Le istituzioni dovrebbero dare il buon esempio a partire dalle piccole cose” dice.

E per lui l’abc sarebbe “il decoro, la sicurezza, la pulizia e il rispetto delle [...]