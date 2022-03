LANZO. Prima del Consiglio Comunale di lunedì 21 marzo, la Città di Lanzo Torinese ha premiato Riccardo Cerutti, fonico lanzese che ha ideato il MAG.00, il dispositivo acustico che ha guidato la sciatrice paralimpica Chiara Mazzel a Pechino 2022.

“Un ringraziamento a Riccardo per aver portato un pezzo di Lanzo a Pechino – dicono dall’amministrazione -, fornendo uno strumento di grande aiuto per le prestazioni sportive della sciatrice trentina. Ora tutti insieme con lo sguardo a Milano Cortina 2026, seguendo la scia del MAG.00 e tutti pronti a fare un tifo sfrenato per Chiara!”.

Riccardo Cerutti ha [...]