LANZO TORINESE. Cominceranno lunedì 3 ottobre i lavori di riqualificazione e sistemazione di via Usseglio. La durata contrattuale dei lavori di 90 giorni, ma secondo l’amministrazione comunale lanzese guidata da Fabrizio Vottero i lavori termineranno anche prima.

I lavori di riqualificazione costeranno 73mila euro, che provengono interamente da un contributo statale che risale alla Legge di Bilancio 2020. Il contributo, secondo le intenzioni dello Stato, doveva servire per la realizzazione di opere di efficientamento per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche.

Il progetto [...]