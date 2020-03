LANZO. La Biblioteca sospende gli incontri con gli autori

La Biblioteca di Lanzo sospende il ciclo di incontri con gli autori. “A fronte del perdurare e dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, sentito l’assessore alla cultura Fabrizio Casassa e preso atto della condotta prudenziale assunta in questi giorni dall’Amministrazione comunale che ha deciso di annullare tutti gli eventi pubblici – anche di carattere culturale – con l’obiettivo responsabile di contribuire al contenimento della diffusione dell’epidemia – comunica il Presidente del Consiglio di Biblioteca, Vitaliano Alessio Stefanoni – si sospendono con effetto immediato tutte le iniziative pubbliche patrocinate e direttamente organizzate dal Consiglio di biblioteca, anche in collaborazione con il Centro di documentazione Nicola Grosa. Siamo certi che la situazione volgerà al meglio in tempi brevi e che avremo modo di riprogrammare il ciclo di incontri con gli autori nella seconda metà del 2020. A tutti gli autori vanno le nostre scuse più sincere e siamo certi che comprenderanno il significato della decisione assunta che ha come obiettivo primario la tutela della salute dei cittadini“.