LANZO. Il Pronto Soccorso riapre a Ferragosto, ennesima presa in giro

L’ennesima presa in giro. L’ennesima promessa non rispettata. Il Pronto Soccorso dell’ospedale di Lanzo, che inizialmente s’era detto dovesse riaprire a fine emergenza, e in seconda battuta l’1 agosto, non riaprirà i battenti fino al 15 del mese, a Ferragosto, nei soliti [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti