LANZO. Ieri pomeriggio il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini è approdata a “LanzoIncontra” per presentare il Disegno di Legge sulla Montagna. Il Ddl prevede la definizione triennale di una “Strategia nazionale per la montagna italiana” per il rilancio dei territori montani attraverso una serie di investi- menti rivolti alle infrastrutture digitali, al contrasto allo spopolamento e all’aumento dei servizi.

Assieme al Ministro era presente anche Alberto Cirio, Presidente della regione Piemonte. Ad assistere alla conferenza c’erano quasi tutti i sindaci delle Valli di Lanzo e dell’Oltrestura. [...]