LANZO. Il Comitato difesa dell’ospedale batte i pugni: “AslTo4, non guardate solo i bilanci”

Ora basta! Batte i pugni il “Comitato per la difesa dell’ospedale di Lanzo” per le evidenti difficoltà della direzione dell’AslTo4 nel gestire l’emergenza Coronavirus. L’ospedale lanzese – che nei piani dell’AslTo4 doveva rimanere Covid Free – si è ritrovato nel giro di qualche giorno con metà reparto di Medicina occupato dai pazienti positivi al Coronavirus e l’altra metà chiuso per mancanza di personale (a casa, contagiato).

«È un fatto gravissimo – dichiara Marino Poma, referente del comitato -. Come conseguenza dell’incapacità organizzativa di chi non si è dimostrato in grado di gestire questa emergenza, il reparto di medicina è stato azzerato. L’esposizione al contagio di medici, infermieri e oss ha avuto come effetto lo spostamento dei pazienti non Covid del reparto in altri ospedali. Queste inaccettabili mancanze hanno gravissime ripercussioni sulla salute degli operatori e dei pazienti, e compromettono l’operatività dell’intera struttura».

Il Comitato per la Difesa dell’Ospedale di Lanzo questa non la lascerà passare. «Chiediamo – insiste Poma – che sia fatta piena luce su quanto è avvenuto e pretendiamo che vengano prese immediatamente tutte le misure necessarie per riportare l’Ospedale di Lanzo alla sua piena operatività, nella massima sicurezza. Non accetteremo che le inefficienze di chi ha il compito di gestire questo importante presidio sanitario vengano adottate come scusa per qualsivoglia ridimensionamento della struttura».

All’inizio dell’emergenza Covid in Piemonte a Lanzo era stato chiuso anche il Pronto Soccorso, per spostare il personale su altri ospedali. La Regione ha già chiarito che si tratta di una soluzione temporanea. «Sì, ma temporanea non vuol dire che deve stare chiuso sei mesi – prosegue Poma -. Ora che si comincia a riaprire il paese, si va lentamente verso la normalità, è giusto ripristinare sia il pronto soccorso sia i letti di Medicina. Gli operatori sanitari sono imbufaliti e lo siamo anche noi, con chi ha gestito così la situazione. Perché o decidi di fare un ospedale Covid, rifornito di tutto il necessario per tutelare chi vi lavora, oppure non sposti pazienti che possono potenzialmente avere il Covid con il rischio di contagiare tutta la struttura, come successo in molte Rsa e come alla fin fine è accaduto qui a Lanzo. Una cosa del genere non è possibile, vuol dire mandare il personale a prendere la malattia». Il Comitato chiede insomma di tornare il prima possibile alla normalità, non appena la situazione lo consentirà.

Rincara la dose Emiliana Roscioli, altra referente del Comitato. «Finchè ci sarà la stessa Direzione dell’ASL To4, non possiamo illuderci di avere una visione ampia, di lungo respiro di ciò che occorre al nostro territorio in termine di salute e progresso – dice -. In questa emergenza non basta guardare ai bilanci, ai tagli con relativi premi, bisogna guardare al benessere delle persone e a salvargli la vita. E le responsabilità sono di tante diverse professionalità: i medici, gli infermieri, gli OSS, il personale delle pulizie, i medici di famiglia, il personale del Soccorso e la Protezione Civile che hanno tutti svolto egregiamente il loro compito e gli saremmo perennemente grati. Ma c’è anche la responsabilità della Direzione dell’ASL, lautamente pagata per questo, che doveva occuparsi di una cosa sola, cosa che tutti conoscono e con cui abbiamo imparato a convivere con grandi sacrifici: il distanziamento. Usare e attrezzare l’Ospedale di Lanzo era la cosa più ovvia, visto che in tante realtà ne hanno addirittura costruiti di nuovi. Ovviamente bisognava assumere personale dedicato. E questo comportava inevitabilmente costi e non tagli come da anni sono stati fatti. Ci ricordiamo fin troppo bene la chiusura notturna del Pronto Soccorso, lo spostamento dei ricoverati del reparto di riabilitazione cardio-polmonare, la chiusura del servizio di onco-ematologia, la riduzione dell’ambulatorio multidisciplinare per i disturbi alimentari. Ed ora, era inevitabile la chiusura di quel poco che rimaneva del reparto di medicina. Era evidente che dividere il reparto tra Covid e non Covid avrebbe comportato lo stesso rischio vissuto dalle Risa, sia per i pazienti che per il personale sanitario, trovatosi ora infettato. Cosa succederà adesso del nostro ospedale, della nostra salute, del nostro futuro? Chi vorrà risponderci con serietà, umiltà e competenza?».

Commenti