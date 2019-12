LANZO. Il calendario del trimestre delle conferenze Unitre

Calendario fitto di impegni per l’anno accademico 2019-2020 dell’Università della Terza Età di Ciriè e Valli di Lanzo. Di seguito gli appuntamenti di gennaio, febbraio e marzo nella sede ex ATL in Piazza Rolle a Lanzo alle 15. 9 gennaio. La conferenza di Filosofia e Psicologia [...]



