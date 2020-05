LANZO. I carabinieri salvano un pensionato intrappolato in casa dalle fiamme

Nella tarda serata di ieri a Lanzo Torinese, quattro militari della locale stazione dei carabinieri, liberi dal servizio, hanno soccorso un pensionato di 70 anni rimasto bloccato all’ interno della propria abitazione a causa dell’incendio divampato nella cucina.

L’anziano, trasportato presso il locale ospedale per intossicazione da fumo, non è in pericolo vita.

Immobile è stato dichiarato agibile.

