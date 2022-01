LANZO. Domenica 30 gennaio si sono tenute a Lanzo le celebrazioni per la Giornata della Memoria. Alle 15.30 si è tenuta la commemorazione vicino al monumento ai deportati ebrei di via Tesso. A seguire, un saluto del sindaco di Lanzo Fabrizio Vottero. Per finire, Alda Guastalla, vicepresidente della comunità ebraica di Torino, ha tenuto un discorso di commemorazione.

Ha chiuso la giornata di commemorazioni il concerto “C’era un musicista ad Aushwitz” al salone polivalente LanzoIncontra di Piazza Rolle.

Sul ruolo della commemorazione dell'importanza di iniziative di ricordo, il sindaco di Lanzo Fabrizio Vottero dichiara: