LANZO-GERMAGNANO. Mascherine false, nei guai due farmacisti delle Valli

Due imprenditori cinesi. Uno nel ramo tessile, l’altro nel settore edile. Tutti e due residenti a Torino. Ma accomunati da business, quello sui dispositivi di protezione individuale, gel, kit Covid e saturimetri che venivano importati e rivenduti nell’area metropolitana torinese pur provenendo da aziende inserite nella “black list” europea. Aziende che arrivavano perfino a falsificare i certificati di affidabilità dei prodotti, in alcuni casi appropriandosi in maniera illegale di loghi e denominazioni delle autorità deputate a certificare i prodotti, pur di vendere.

Nove le persone denunciate, tra cui alcuni farmacisti del torinese, con migliaia di dispositivi medici falsi sequestrati dalla Finanza nel corso dell’operazione “Pharma China”, coordinata dalla procura della Repubblica di Torino.

Nel corso degli ultimi giorni, i finanzieri hanno perquisito abitazioni, garage, uffici e farmacie in diverse cittadine della regione, come Alba, Lanzo, Nichelino, Torino, Alpignano, Collegno, Mombaruzzo e Coassolo.

L’indagine ha permesso di ricostruire anche le altre figure che hanno avuto un ruolo fondamentale nella vicenda. Come quei due italiani ed un cinese, che svolgevano il ruolo di grossisti: una volta giunti in Italia, gli articoli sanitari illegali venivano rivenduti ad aziende compiacenti. Con l’aiuto anche di quattro farmacisti infedeli, che hanno venduto ad ignari clienti centinaia di prodotti non certificati e di dubbia provenienza. Farmacisti di Lanzo, Germagnano, Nichelino e Torino.

Il titolare della farmacia di Lanzo, in via Vittime dell’11 settembre 2011 è stato fermato dai finanzieri. A loro aveva detto che sarebbe andato a “ritirare un carico di mascherine”, salvo poi sorprenderlo a farsi consegnare scatole intere di mascherine in mezzo alla strada a Torino, in via Lanzo. Perché la negoziazione vendita-acquisto dei prodotti, come visto con i propri occhi dai finanzieri casellesi, a volte avveniva all’aperto. Come per l’appunto in via Lanzo, con un veloce scambio da “bagaglio a bagaglio” tra importatore e farmacista. Il tutto senza alcun rispetto delle più basilari norme igienico sanitarie.

Oltre 120mila gli articoli sequestrati in un magazzino di un negozio di corso Regina Margherita a Torino, location dello stoccaggio e del confezionamento della merce. Sequestrati anche conti correnti riconducibili a due indagati. Nove invece le persone indagate per “frode in commercio”.

“Seguiremo con estrema attenzione il procedere delle indagini, a seguito delle quali valuteremo i provvedimenti da adottare nei confronti dei nostri colleghi. Nel caso di rinvio a giudizio, Federfarma Torino si costituirà parte civile”, commenta il presidente di Federfarma Torino, Marco Cossolo.

