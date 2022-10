LANZO. Fate presto. Cercate di capire come essere utili nella crisi profonda che tutta la società sta attraversando. Attivatevi per fare “passare la nuttata” ai commercianti, o almeno per provarci, per capire quali iniziative attuare.

C’è questo messaggio strillato dietro la compostezza stilistica che il capogruppo di minoranza Matteo Filippin ha utilizzato per scrivere la sua mozione da portare in consiglio comunale. Il cuore della mozione è chiaro: chiedere l’istituzione di un tavolo anticrisi straordinario per monitorare, ridurre e arginare le conseguenze della crisi energetica, economica e sociale.

Il tavolo andrà [...]