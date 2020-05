LANZO. Coronavirus, i commercianti danno la chiave dei negozi al sindaco

CORONAVIRUS LANZO. Venerdì 1 maggio, in sala consiliare, l’Amministrazione comunale di Lanzo – sindaco Tina Assalto in prima fila – ha incontrato una rappresentanza di commercianti. Gli esercenti lanzesi hanno consegnato simbolicamente al primo cittadino le chiavi delle loro attività.

«Non con tono polemico, ma con tanta amarezza e sofferenza, con timore per un futuro che appare incerto e difficile – spiega Assalto -. Ci hanno chiesto aiuto e noi ci siamo impegnati a fare tutto quello che ci sarà possibile, condividendo e cercando soluzioni insieme, dando voce ai loro timori, alle loro necessità anche presso gli organi di Governo regionale e nazionale. Sappiamo che la possibilità di intervento del Comune è limitata: possiamo agire soltanto sulla contribuzione che ci riguarda. Possiamo però andare a discutere in tutte le sedi necessarie perché vengano messe in atto misure giuste e adeguate. Non possiamo fare promesse che non potremmo mantenere, né illudere che alcune misure possano venir prese in contrasto con regole di bilancio stringenti che non sceglie l’amministrazione comunale, ma che vengono ad essa imposte. In un momento così delicato non si possono proporre soluzioni non applicabili che creano false speranze, anche se animate da buoni propositi e da necessità che tutti condividiamo. Ci siamo impegnati a convocare un incontro appena possibile per affrontare insieme il problema».

