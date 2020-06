LANZO. Code verso le valli, l’Uncem: “E’ colpa di Gtt”.

“Tutta l’estate senza treni sulla linea per Lanzo e Ceres. E anche stamani la coda sulle provinciali 1 e 2 da Torino per le valli di Lanzo è continua, così come lo sarà questa sera”. E’ in questa immagine, secondo l’Uncem, “la presa in giro verso i territori alpini da parte di Gtt, che ogni anno ferma la linea senza capire la vera potenzialità turistica di quel treno”. Per Lido Riba e Marco Bussone, presidenti regionale e nazionale dell’Unione, sono gli effetti delle “politiche urbanocentriche del Gruppo”, con i “manager che non sanno, assurdamente, cosa ci sia fuori dalla prima cintura”. Riba e Bussone afferma che “Gtt, pronta a smobilitare per lasciar posto a Trenitalia, taglia e non avvia un patto con i territori”. “La linea alpina – concludono – è uno straordinario patrimonio. È fondamentale anche per un nuovo turismo e un’osmosi città-territori che è imprescindibile”.

