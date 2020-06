LANZO. Chiuso il reparto Covid, infermiere e Oss cantano “We are the champions”

Ballano con gioia, sorridendo sotto la mascherina. E cantano a squarciagola, come un urlo liberatorio. È il momento di lasciarsi un po’ andare, dopo tanta fatica e tanto dolore, e la canzone è quella giusta: “We are the champions” dei Queen. Così le infermiere e le Oss dell’ospedale di Lanzo – con un video ripreso da smartphone – festeggiano la dimissione, avvenuta quest’oggi, dell’ultimo paziente ricoverato nel reparto Covid.

Ai “campioni” e alle “campionesse” dell’ospedale va il nostro grazie, il grazie di tutta la comunità, per la coraggiosa battaglia combattuta in prima linea contro quel mostro chiamato Coronavirus.

