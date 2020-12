LANZO. Chiusa la vertenza tra Fondazione Mauriziano, AslTo4 e Regione

La Giunta regionale del Piemonte ha ratificato nei giorni scorsi l’accordo raggiunto in assessorato regionale alla Sanità tra la Fondazione Ordine Mauriziano, la Regione Piemonte e l’AslTo4 sull’ospedale di Lanzo, che la Fondazione affitta alla Regione dal 2003 per uso sanitario e sul quale pende dal 2009 [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti