LANZO. Un peccato. Una di quelle piccole grandi cose che fanno male al cuore. Due domeniche fa è stato inaugurato a Lanzo il Funghetto, la casetta che abbellirà il parco giochi nel centro cittadino. Vicino al Funghetto c’erano due vasetti di ciclamini ed edera, che avevano la funzione di abbellirlo e renderlo più piacevole allo sguardo.

Tra il 12 e il 13 settembre i due vasetti sono scomparsi. Perché? Li ha rubati qualcuno? Se li è portati via il vento? Non si sa, fatto sta che questo ha lasciato con l’amaro in bocca gli [...]