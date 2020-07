LANZO. Bonomo, Pd: “La Regione penalizza le Valli di Lanzo”

Bisognerà attendere fino a Ferragosto per la riapertura del pronto soccorso dell’ospedale ex Mauriziano di Lanzo, chiuso dallo scorso 22 marzo in considerazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19: comincia così una nota diffusa da Francesca Bonomo, deputata canavesava del Pd.

“Altri quindici giorni di ritardo – è il commento – rispetto al precedente trionfalistico annuncio da parte della Regione. Speriamo sia davvero la volta buona, perché le Valli di Lanzo non possono continuare a restare senza un servizio fondamentale, ancor di più in un periodo, quello estivo, in cui c’è una forte presenza turistica nei Comuni montani.

Ancora una volta i fatti dimostrano come le scelte della Giunta di centrodestra vadano a penalizzare ancora una volta questo territorio, evidentemente considerato marginale dalla Lega e dai suoi alleati”. “Più di un mese fa – aggiunge il consigliere regionale Daniele Valle – ho presentato una interrogazione all’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, per capire a che punto è la procedura d’acquisto dell’ospedale da parte della Regione, ma non mi è mai stata data risposta. Il presidio sanitario di Lanzo rappresenta un punto di riferimento fondamentale per tutte le Valli e non solo, ad esempio per la presenza del centro per i disturbi dell’alimentazione attivo dal 2014 e della nuova Tac.

Non è possibile lasciare nell’incertezza una realtà così importante, visto anche un investimento pubblico non indifferente”.

Commenti