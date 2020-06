LANZO. Bonomo: “Il pronto soccorso di Lanzo aprirà al più presto”

Il rilancio delle Terre Alte passa anche dalla salvaguardia dei presidi sanitari. “Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una drastica riduzione dei servizi – conclude Bonomo – e il rischio è lo spopolamento e l’impoverimento del territorio.

Le Valli di Lanzo sono tra le quattro aree interne individuate in Piemonte per far parte della Strategia, promossa nel 2014 dall’ex ministro Fabrizio Barca, finalizzata a contrastare la caduta demografica e rilanciare lo sviluppo in quei territori considerati marginali: presto arriveranno 10 milioni di euro per favorire la combinazione di azioni per lo sviluppo locale e di rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza, su tutti la sanità.

L’ex Mauriziano va salvaguardato e rilanciato, creando una sinergia con l’ospedale di Ciriè, affinché questo territorio possa essere attrattivo per chi oggi abita in città o nella prima Cintura”.