LANZO. Angeli Verdi, la prima uscita dei volontari con il sorriso

LANZO. Primo weekend di operatività degli Angeli Verdi al Ponte del Diavolo. L’approccio con il sorriso che ha ispirato i volontari e l’iniziativa Operazione Ponte del Diavolo hanno gratificato e raccolto in questa prima fase consensi superiori alle aspettative. Famiglie, gruppi di amici, coppie e bikers solitari hanno infatti risposto in massa ai questionari conoscitivi sottoposti dal gruppo ed hanno sottolineato l’interesse sulle sorti del parco con proposte e slanci personali.

Fuori dal presidio l’attività di monitoraggio e sensibilizzazione ambientale si è spinta lungo i sentieri, sulle spiagge e nelle radure dispensando oltre che sorrisi, consigli per vivere il parco in sicurezza, distribuendo sacchi per i rifiuti, suggerendo comportamenti all’insegna della sostenibilità e raccontando la Leggenda del Diavolo carpentiere, la natura del sito e della Stura, citando il legame tra Lanzo ed il Grissino.

Con le operazioni di pulizia in spiaggia, l’immediata e inaspettata partecipazione di molti bambini ha rappresentato una lezione di vita che neppure gli Angeli Verdi avevano immaginato. Così, se la questione rifiuti è stata centrale durante le giornate, la soddisfazione più grande è venuta dal legame profondo che molti hanno dimostrato per il parco, la disponibilità a parlare di estati passate e a denunciare comportamenti scorretti e la necessità di un maggiore controllo.

«Uscendo dal Punto Informativo allestito in prossimità del Centro servizi, ci siamo trovati di fronte anche alla questione sicurezza ed emergenza, al diffuso interesse per ricevere informazioni naturalistiche sul sito, alla sensibilità dei bambini alle tematiche ambientali ed un legame vivo che si è tradotto in suggerimenti concrete e visioni fantasiose – raccontano gli Angeli Verdi -. Con tanta voglia di fare, offriamo fin da ora la disponibilità ad un confronto con Comune, Ente Parco e Cisa per trasformare le idee in proposte concrete, candidandoci a sperimentare sul campo soluzioni e nuove iniziative per rendere il parco ancora più bello, pulito e amato. Per essere più incisivi confermiamo l’apertura a volontari temporanei anche per un solo giorno ed in particolare ci rivolgiamo a chi per formazione o professione abbia competenze naturalistiche, geologiche, storiche, ed anche di intrattenimento per arricchire le giornate di contenuti speciali».

L’appuntamento per conoscere e collaborare con gli Angeli Verdi è per il prossimo weekend nella casetta del Ponte del Diavolo – ingresso da via Cafasse / strada monte Basso (ndr devil’s bridge restaurant) dalle 10 alle 19, sul blog “Ricominciamo dal pianeta” o sui social.

