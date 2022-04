Una donna di 41 anni è stata fermata a Lanzo, nel torinese, per avere accoltellato all’addome il compagno, un 40enne, ferendolo in modo grave.

E’ accaduto in un appartamento di via Vittorio Emanuele, per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri.

Sottoposto a un delicato intervento chirurgico, l’uomo è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Ciriè, ma non sarebbe in pericolo di vita.

