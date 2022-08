L’antico frinire delle cicale.

Quando nel caldo pomeriggio estivo gli infuocati raggi invitano al riposo pomeridiano, senza l’accompagnamento del canto della cicala, non ci sarebbe la colonna sonora dell’estate.

Sotto il tremolio dell’aria estiva, al sole e sotto un caldo estremo, il frinire delle cicale è come una danza senza musica. Ancora e ancora, il grido instancabile delle cicale trafigge l’aria afosa dell’estate come un ago al lavoro su uno spesso panno di cotone.

Il lamento delle cicale oggi pomeriggio riempiva il cielo, era come una loro preghiera al cielo nel parco Martinotti a Favria per invocare la pioggia.

La panchina di legno nel parco scottava al sole, e le cicale erano le sole padrone dell’ora.

Dopo quattro anni di aspro lavoro sotterra e un mese di gioia al sole: ecco quale sarebbe, dunque, la vita della Cicala. Non rimproveriamo più all’insetto adulto il suo delirante trionfo. Per quattro anni esso ha portato nelle tenebre la sua sordida casacca di cartapecora, per quattro anni ha rovistato la terra con la punta delle sue pinze; ed ecco la cicala vestita ora in elegante costume, dotato d’ali che rivaleggiano con quelle degli uccelli, abbronzato dal sole, inondato di luce, gioia suprema di questo mondo. I cembali non saranno mai troppo fragorosi per festeggiare questa felicità, così bene guadagnata e così effimera.

Care cicale siete la a colonna sonora dell’estate però non Vi ho mai vista in faccia. Praticate il mimetismo e se qualcuno si avvicina al Vostro ricovero tacete di colpo, per sottrargli la traccia.

A voi cicale, bionde dei raggi del sole, amanti dell’afa, che l’estate cantate a dispiegate gole, sia lode per il vostro inno giocondo che par dica che la gioia non è morta nel mondo. E la mia anima si nutre d’estasi come la cicala di rugiada. E quando il Vostro frinire tace o si dirada, l’aria appare come vuota, e nel parco sembra che un vuoto cada.

Poi verrà l’autunno, e i Vostri biondi involucri si screpoleranno, come sembreranno lontani questi giorni afosi estivi dove ci inebriavamo dal canto delle cicale con il Vostro cantare a gole dispiegate, dove pareva che mietevate l’afa opprimente con le Vostre strida, simili a novelle Baccanti.

Ricorderemo il Vostro rumore rauco, e lento, cadenzato, il Vostro canto che ha qualcosa di antico, ancestrale, come quelle cose arrivate a noi attraverso i millenni e che a volte si trasformano in esperienze straordinariamente attuali.

Favria, 18.08.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Ogni giorno possiamo fare degli sbagli, ma l’importante e capirli e ripartire. Felice giovedì

