Il Comune spende 40 mila euro per il rifacimento del sagrato della chiesa parrocchiale di San Bernardo. I lavori, approvati dalla Soprintendenza, sono già stati affidati: la ditta Ronzillo Selciatori di Roasio sta realizzando una nuova pavimentazione in lose di pietra di Luserna e ciottoli di fiume, in armonia con la pavimentazione circostante. Verranno inoltre rimessi un quota e riallineati i paletti dissuasori in pietra. Infine, l’area antistante l’entrata della chiesa verrà arricchita con panchine, cestini e fioriere nuovi.

La spesa per i lavori di riqualificazione sarà interamente a carico [...]



