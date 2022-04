LAMPORO. E’ scontro tra Giunta e opposizione sul bilancio previsionale, approvato durante il Consiglio comunale di lunedì 28 marzo. Le critiche del consigliere di minoranza Salvatore Sellaro e del suo gruppo riguardano innanzitutto i soldi, derivanti dal finanziamento del Pnrr, che il Comune intendere spendere nei prossimi anni per la riqualificazione dei propri immobili: «Il sindaco vuole investire mezzo milione di euro per ristrutturare l’edificio dell’ex scuola elementare. Per farne cosa? Una pizzeria, dice. E’ una cosa che non sta né in cielo né in terra. E chi la gestirà, con quali accordi [...]





