Ascolta l'Audio Dell'Articolo

LAMPORO. Domenica 3 e lunedì 4 ottobre si voterà per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale.

Il primo cittadino uscente Claudio Preti ha deciso di ricandidarsi in qualità di sindaco: «Provo soddisfazione per le cose fatte durante questi cinque anni e spero di poter realizzare altri interventi in futuro, con le elezioni vedremo quale sarà il riscontro da parte dei cittadini».

La lista di Preti si chiama “ViviAmo Lamporo” ed è composta da dieci persone, sei uomini e quattro donne, più il candidato sindaco; nella lista presenti anche alcune persone che nel 2016 avevano supportato l’attuale consigliera di minoranza Marina Depolis.

Riconfermati al fianco di Preti i nomi dell’attuale vice sindaco Alessandro Bianco (53 anni) e dell’assessore Paolo Chieno (31 anni), nella lista ci sono inoltre Teresio Fleto (68 anni) e Fausto Guglielmone (65 anni), che in passato avevano ricoperto il ruolo di consigliere presso il Comune di Lamporo, e Claudia Moccia (44 anni), Elena Murari (53 anni), Ylenia Bergamo (44 anni), Maria Teresa Bianco (60 anni).

Presenti in lista anche Nazareno Cirillo (52 anni), che cinque anni fa si era candidato nella lista di Salvatore Sellaro e gli era poi subentrato in Consiglio a metà mandato, e Gian Carlo Barlaro (56 anni), che nella scorsa tornata elettorale era stato eletto nella lista guidata da Marina Depolis.

Claudio Preti definisce la propria lista «più eterogenea, dal punto di vista politico, rispetto a quella che avevo presentato nel 2016; in questi anni ho riscontrato una convergenza di obiettivi con una parte della minoranza. Ringrazio i consiglieri uscenti che mi hanno accompagnato in questi cinque anni».

L’altra lista è guidata da Salvatore Sellaro, che spiega: «Sembrava che alle elezioni comunali a Lamporo si presentasse una sola lista; ma qualche settimana fa alcuni cittadini mi hanno invitato a riflettere sulla possibilità di candidarmi, per senso di democrazia: se vi è una sola lista il Comune si trasforma in “casa propria”, servono invece una maggioranza e un’opposizione».

La lista guidata da Sellaro (66 anni) si chiama “Lamporo Viva – Sellaro sindaco” ed è composta da Salvatore Bonventre (48 anni), Luigi Ferrazzola (49 anni), Rocco Fiorino (66 anni), Nicola La Rosa (61 anni), Fabrizia Paiano (38 anni), Giuseppina Primavera (57 anni), Stefano Putzolu (46 anni), Stefania Sgorbissa (53 anni). Tra loro sono presenti persone che vivono a Crescentino e a Livorno Ferraris, ma precisano: «Metà dei componenti è residente a Lamporo».

Commentando l’operato dell’Amministrazione uscente e parlando delle ragioni che lo hanno spinto a ricandidarsi, anche dopo aver lasciato il suo posto in Consiglio due anni fa, Sellaro spiega: «Hanno speso tutto l’avanzo di amministrazione, forse anche a causa delle troppe consulenze richieste in questi ultimi anni, e recentemente Lamporo, in un incontro dove erano presenti altri Comuni, ha chiesto più di un milione di euro alla Provincia, da impiegare in lavori pubblici. Secondo noi la trasparenza è importante, e dovrà essere trasparente anche la decisione su come spendere questi soldi, se arriveranno».

Commenti