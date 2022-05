LAMPORO. Il Comune ripulirà i muri del Municipio, imbrattati da ignoti vandali a fine marzo, senza gravare sul bilancio.

Il gruppo consiliare di minoranza guidato da Salvatore Sellaro aveva presentato un’interpellanza con cui chiedeva al sindaco se l’impianto di videosorveglianza del Comune avesse ripreso i responsabili dell’atto vandalico. I consiglieri chiedevano chi pagherà i danni, soprattutto nel caso in cui i responsabili non fossero stati individuati.