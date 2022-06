E’ stato inaugurato in paese un punto di bookcrossing; la cassetta per lo scambio dei libri è stata allestita all’interno del cortile del Municipio. Chiunque è libero di prendere dei libri dalla cassetta, lasciandone altri in cambio. L’obiettivo del progetto è diffondere la lettura e la cultura, attraverso la condivisione. L’iniziativa, presentata a fine maggio con un pomeriggio di letture, giochi e merenda al campo sportivo, è stata realizzata dall’associazione “I Baldi”, in collaborazione con Nunzia Castiglione e il Comune.

Commenti