LAMPORO. «In sede di Consiglio Sellaro ha votato contro la conferma delle quote dei gettoni di presenza per i consiglieri, senza però dichiarare la rinuncia ai gettoni stessi. In sostanza, Sellaro è contro i gettoni di presenza, ma li percepisce. Questa non è coerenza»; dichiarazioni rilasciate dal sindaco Claudio Preti che hanno fatto andare su tutte le furie il consigliere di minoranza Salvatore Sellaro.

La polemica nasce nel corso del Consiglio comunale del 28 marzo, al quale sono seguite le dichiarazioni di Preti. La reazione di Sellaro non si è fatta attendere: [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.