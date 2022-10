Per la sera di lunedì 31 ottobre l’associazione I Baldi organizza un “Halloween game”, aperto a tutti ma dedicato soprattutto ai bambini. Per loro, gli organizzatori hanno preparato una piccola competizione ispirata agli “Squid game”, con un goloso premio destinato al vincitore. A tutti i bambini verrà distribuito un sacchetto di caramelle, cioccolata calda, acqua e popcorn. Il ritrovo è alle 20 al campo sportivo: si inizierà con il tradizionale giro “dolcetto o scherzetto?” per le case del paese. I bambini che vorranno partecipare al game dovranno portare con sé una coperta. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione (i posti sono limitati a 50 bambini, ognuno accompagnato da almeno un adulto), al costo di 5 euro a bambino: per iscriversi chiamare i numeri 339.7440502 (Ylenia) o 339.3545629 (Ramona).

