LAMPORO. Comune, il sindaco Preti si ricandida per il secondo mandato «Ma non si dica che voglio fondere Lamporo con Crescentino»

In un’estate di norme anti-contagio e senza festa patronale, in paese si infittiscono le prime indiscrezioni sulle elezioni comunali della primavera 2021. Claudio Preti, attuale sindaco, non ha dubbi: «Ho intenzione di ricandidarmi», afferma, ma rimane vago riguardo i componenti della lista che presenterà: «ci sarà qualcuno [...]



