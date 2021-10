LAMPORO. In paese sono previsti due eventi per trascorrere qualche ora in compagnia durante il ponte di Ognissanti.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 29 al campetto comunale: a partire dalle 20.30 si terrà “Aspettando Halloween: letture e sghignazzi attorno al fuoco”; un’attività pensata per i più piccoli, per intrattenerli con storie magiche. Occorre munirsi di torcia, tazza e coperta; i bambini dovranno essere accompagnati da almeno un genitore o una persona adulta. Saranno serviti tè e cioccolata calda.

L’altro appuntamento è la tradizionale castagnata, organizzata dall’associazione “I Baldi”, che si terrà lunedì 1° novembre a partire 10.30 in piazza Deva. Anche quest’anno – l’undicesimo dell’iniziativa – non mancherà il vin brulè; i Baldi rimarranno in piazza fino alle 16.30 circa, ma consigliano di «ritirare le castagne il prima possibile», perché le scorte finiscono in fretta, anche se quest’anno hanno assicurato che la quantità sarà superiore rispetto all’anno scorso. In caso di maltempo la castagnata si svolgerà presso il campo sportivo.

