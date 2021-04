L’amore patefatto!

Il dotto amico Automedonte mi ha inviato un simpatico video dove una gallina cova tre…piccoli gattini! Mel video all’inizio una graziosa chioccia è immersa in un cumulo di paglia mentre sta covando, e non sarebbe nulla di particolare se non fosse che, sotto il suo folto piumaggio, si nascondono tre dei teneri gattini! Come pulcini, i piccoli micetti rimangono appollaiati al caldo, riparati dalle intemperie grazie a questa gallina che ha deciso di prendersi cura di loro… o provando ad immaginare il perché del fatto, forse nella fattoria una gatta ha deciso di partorire i suoi micetti nel caldo nido di una chioccia. Quando la gallina è tornata, ha visto i piccoli gattini lì dov’era solita allevare i suoi pulcini. Istintivamente la chioccia ha deciso che avrebbe allevato quei teneri esemplari di un’altra specie come suoi pulcini e li avrebbe difesi da tutti, anche dalla loro mamma gatta…ecco questo è un bel esempio che potremmo chiamare di amore patefatto. La parola patefatto deriva dal latino patefactus, participio passato di patefacere, “essere aperto e fare”, insomma indica ciò che è manifesto, chiaro, evidente, palese come l’amore istintivo che hanno gli animali verso i cuccioli anche di altre specie. In pratica, tutti i mammiferi e gli uccelli ad eccezione dei rettili e di altri pochi animali, accudiscono i loro piccoli. Le cure materne sono in sostanza il primo modello per ogni forma di accudimento. L’impulso al prendersi cura, innato in tutti noi proviene da sistemi del cervello dove scattano fenomeni chimici cerebrali fondamentali nel promuovere la cura materna, e per noi esseri umani senza l’amore materno, non potrebbero esistere l’empatia e l’altruismo. Il potente e meraviglioso impulso in noi mammiferi all’amore verso la prole fornisce una base decisiva per la “sopravvivenza” di tutte le specie di questa bel pianeta. Di conseguenza, la salute di tutti i mammiferi è “legata” in maniera decisiva alla “qualità” e alla “quantità” precoce dell’amore materno. Il cervello dunque è organizzato geneticamente per prendersi cura della propria sopravvivenza, della prole e degli altri. Alla base di questo processo di cure parentali c’è la morale, ovvero le emozioni morali, il bene e il male, l’altruismo e l’empatia. I modi di agire e di sentire in senso morale si sono infatti evoluti anche nel mondo animale, in particolare tra i primati, da forme di socialità, a pratiche di socializzazione, e allora mi viene da pensare che la moralità non è un’invenzione umana, perchè in tutti gli animali, esistono forme di empatia e altruismo come questa gallina che si affeziona a dei gattini, una specie diversa. Che forza l’innato amore patefatto ogni volta unica e inimitabile come la nostra umana vita!

Favria, 9.04.2021 Giorgio Cortese

Ogni giorno con la nostra piccola candela di speranza possiamo accenderne delle altre ed insieme illuminare la buia notte come una splendida alba

Commenti