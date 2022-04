L’amis dij persi

L’amis dij persi sempre a l’ha ’l soris, / ma ’nt soa cavagna, ij persi i-j treuve nen:/ bochèt d’invidia e na pugnà ’d gramissia,/ e soe paròle brusche a son velen./ A rumia ’ndrinta, come un can an gesia;/ combin ch’a disa: “Mi, a j’amis veuj bin!”/ mai n’incoragiament, mai ch’a t’apresia:/ e sempre ’l pluch ant l’euv at va a cerché./ A parla come a parlo ij professor…/ peui at sorid con n’andi da anciové./ ’S sà nen s’a fa ’l travaj ëd l’artajor:/ a diso ch’a fà j’ò con j’ambossor./ At fà la ponta, at crìtica, a barbòta…/ L’é pes che n’aso: amis sensa valor.

Glossario.

persi: pesche; cavagna: cesta; bochèt: mazzolini; pugnà: pugno, inteso come quantità; gramissia: cattiveria; a rumia: rumina, rimugina; brusche: acide, brusche, ma anche: dirette, senza tatto; gesia (o cesa): chiesa; apresié: apprezzare; pluch ant l’euv: pelo nell’uovo; andi: modo; anciové: venditore di acciughe; artajor: droghiere, pizzicagnolo, anche salumiere; ambossor: imbuto; fé la ponta: andar per il sottile, non transigere; a barbòta: brontola; aso: somaro.

Favria, 20.04.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Nella vita quotidiana tutte le persone hanno diritto ad essere felici a modo loro. Felice mercoledì

Buona giornata.

Cerchiamo Persone che Amano la propria Vita pensando spesso a quella degli Altri. Se ancora non sei donatore, pensaci, ma non con la testa, con il cuore. Ti aspettiamo venerdì 6 maggio ore 8- 11,20 a Favria, cort.int Comune. Per info e prenotare cell 3331714827

Grazie del Tuo aiuto, anche solo nel diffondere il messaggio

