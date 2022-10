Il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti introdotto dal Covevar dal 1° settembre scorso e affidato all’Asm di Vercelli (gruppo Iren) non funziona: i sindaci di tutti i paesi ricevono lamentele dagli utenti (e le girano al Covevar), alcuni hanno organizzato assemblee per discuterne con i responsabili dell’azienda. Incontri molto partecipati e “caldi” si sono svolti nei giorni scorsi a Santhià, a Trino e a Livorno Ferraris, mercoledì 5 ne è in programma uno a Cigliano.

Uno dei cambiamenti che hanno creato malcontento è la raccolta dell’indifferenziato soltanto ogni due [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.