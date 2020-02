L’alpino Giovanni Ramondino è andato avanti

Si è spento ieri sera, all’improvviso, l’alpino Giovanni Ramondino, vice presidente della sezione delle penne nere di Torino. Classe 1966, abitava a Balangero ma era originario di Lanzo. Una persona amata e stimata da tutti per il suo grande impegno per gli alpini. Nelle Valli di Lanzo era un’icona, sempre presente in prima fila ad eventi, sfilate, cortei, celebrazioni, pronto a spendersi per chi ne aveva bisogno. Sono tantissimi in queste ore i messaggi di cordoglio di una comunità a cui Ramondino ha dato tanto, e certamente tanto ha ricevuto. Per le penne nere Giovanni Ramondino era “un amico sincero ed una persona di rara sensibilità”.

