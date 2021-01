L’aj l’è le spessiàri d’i paisan!

L’aj l’è le spessiàri d’i paisan! L’aglio è il farmacista dei contadini. Inizio a parlare delle semine del mese di Febbraio per dire che questo mese è il mese dell’aglio, che si semina direttamente in pieno campo, collocando i bulbilli a punta in su nel terreno ben lavorato. Anche le cipolle primaverili possono esser messe a dimora nel nostro orto in questo periodo. Volendo seguire il calendario lunare mi hanno detto che gli ortaggi da bulbo vadano piantati in luna calante, quelli da frutto con la luna crescente, secondo la tradizione contadina. Febbraio è anche il mese giusto per acquistare le sementi che serviranno per l’orto tutto l’anno. Il consiglio di seminare se si può semi di ortaggi non ibridi, in modo da poter poi replicare i semi, rendendosi indipendenti. Per il resto siamo ancora in un mese invernale, in cui non c’è molto altro che possa essere piantato direttamente all’aria aperta, mentre ci sono diversi ortaggi che si possono far sviluppare in coltura protetta, sotto serre a tunnel o dove l’inverno non è troppo rigido riparando con il tessuto non tessuto.

Favria, 24.01.2021 Giorgio Cortese

Ogni giorno c’è sempre una speranza anche tra le pieghe di un dolore!

