L’affidabile e generoso Sambuco.

Ornamentale, rustico e per nulla esigente, Sambucus nigra sta bene in giardini, orti e frutteti. Il Sambuco comune, Sambucus nigra, è di una generosità inesauribile e multiforme, non a caso un tempo era addirittura definito: farmacia degli dei, per le benefiche proprietà dei suoi fiori e dei suoi frutti. Il Sambuco è una delle prime piante a risvegliarsi in primavera, già da fine aprile, poi, compaiono i fiori, presenti fino a tutto giugno, sono grandi ombrelle profumate, ricche di nettare, irresistibili per api e altri insetti. I frutti, invece, permangono anche nei mesi più freddi e sono molto graditi agli uccelli. Oltre ad avere questa apprezzabile valenza ecologica, Sambucus nigra fa anche parte della storia delle nostre campagne. Un tempo, per esempio, dai suoi rami cavi si realizzavano manici resistenti e leggeri per utensili quali zappe e badili. Una pianta di poche pretese, molto ornamentale ed utile. Il Sambuco se fosse una persona, sarebbe una di quelle che tutti vorremmo annoverare tra le nostre amicizie.

Favria, 1.06.2021 Giorgio Cortese

Ogni giorno mi sforzo di essere come i girasoli, con il volto verso il sole, sempre sorridendo alla vita. Felice martedì

