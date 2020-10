L’Acca una lettera dell’alfabeto inglese?

Fino all’anno scorso, se mi capitava di trovarmi con qualcuno interessato a chiedermi informazioni sulla mia professione, la conversazione, più o meno, era: “Che lavoro fai?” “L’insegnante” “Ah, bello… che cosa insegni?” “Inglese” “Eh, al giorno d’oggi l’Inglese è fondamentale…”, poi avanti con la solita tiritera sull’importanza di conoscere una lingua, sul fatto che gli Italiani non parlano bene l’inglese e via così. Oggi, invece, il dialogo standard è: “Che lavoro fai?” “L’insegnante” “Ah, bello… Ma dimmi, anche voi avete comprato i banchi con le rotelle?”, solitamente chiesto con quel sorrisino cretino sulle labbra, tipico di chi ti ha appena fatto la domanda trabocchetto per farti fare la figura da pirla. I banchi con le rotelle… È il tormentone di questo avvio di anno scolastico, il pensiero fisso che non lascia dormire sereni milioni di Italiani i quali, improvvisamente, hanno una nuova ragione per interessarsi della scuola e, soprattutto, per dare lustro alle proprie, sterminate, competenze in tuttologia applicata. Primo, presunto, problema: con i banchi a rotelle, i ragazzi giocherebbero agli autoscontri e qualche video, rigorosamente fake, apparso sui social, supporterebbe tale, terribile pericolo. Ti verrebbe da dire che, se i ragazzi si mettono a improvvisare gli autoscontri in classe, forse sarebbe meglio fare due chiacchiere con i loro genitori o con gli insegnanti che li dovrebbero sorvegliare, ma “son ragazzi… e siamo stati tutti ragazzi…” E va beh… Il secondo problema legato ai banchi con le rotelle sarebbe che, per fare loro posto, si sarebbero buttati via montagne di banchi tradizionali, generando uno spreco di denaro pubblico che, a confronto, quello dei falsi invalidi fa ridere i polli. Anche in questo caso, poi, un video casualmente apparso sui social, nel quale si vede una ruspa accatastare su un camion una montagna di banchi, probabilmente da buttare, ha indignato le coscienze di milioni di Italiani che, se possono stoicamente tollerare di pagare l’idraulico in nero, proprio non riescono a sopportare il pensiero che vengano buttati via i banchi tradizionali. Si potrebbe provare a spiegare che le scuole non erano obbligate a comprare i banchi con le ruote o che, in molti casi, i dirigenti scolastici, magari supportati dai loro consigli d’istituto, hanno colto l’occasione per cambiare arredi vecchi di decine d’anni, obsoleti, non più adatti… Ma non vorrai mica dare ragione all’Azzolina? E che insegnante sei, se non sei contro il potere costituito? E va beh… Terzo e ultimo problema: non c’era bisogno di banchi nuovi, bastava fare come han fatto a Cuba, secondo qualche homo social sapiens, o a Portorico, secondo altri (curioso che la foto sui social sia la stessa, ma la geografia è noiosa…), dove hanno lasciato i banchi doppi e han messo un bambino per ogni lato corto, nel pieno rispetto, quindi, del distanziamento previsto e senza tanti sprechi. Si potrebbe far rispettosamente notare che da noi la maggior parte dei banchi doppi è già stata portata via dalle ruspe negli anni passati o che, a parità di spazio, riesci a far stare un numero maggiore di banchi piccoli e quindi di alunni in classe, ma la geometria la studiavano i Greci, migliaia di anni fa, e quindi non è più il caso di insistere su roba vecchia. Ah sì, potrei anche aggiungere che qualche banco con le rotelle fa comodo, soprattutto se devi liberare degli spazi o per occuparne temporaneamente altri, ma, certo, allora sei quello che protegge i bidelli che, notoriamente, non han voglia di spostare i banchi e quindi sei il solito statale che “se solo provasse a lavorare nel privato…” (da leggere con il tono minaccioso e superbamente rassegnato che usavano i nostri nonni per ricordarci che loro avevano fatto la guerra quando noi, bambini, facevamo gli schizzinosi a tavola). E va beh… Niente più da aggiungere… Solo tristezza… Tristezza a pensare che i genitori debbano affidare i propri figlioletti ad insegnanti fannulloni o a dirigenti scriteriati, spreconi, incapaci di fare un ragionamentino facile, facile, che pure a Cuba, o a Portorico, hanno intuito. No, tristezza non per i genitori. Tristezza per noi, che nella scuola ci lavoriamo tutti i giorni, che stiamo ore in ambienti chiusi con decine e decine di ragazzi, esposti come tanti altri lavoratori certo, ma anche noi tormentati dalle nostre paure, umane, col pensiero, minaccioso, che ogni volta che uno dei miei circa duecento studenti dovesse ammalarsi di Covid, dovrei fare il tampone e vivere le relative ansie a cui, chissà, magari un giorno finirò con l’abituarmi per consuetudine. Certo, gli infermieri o i dottori stanno peggio di me, e difatti li ammiro, ma loro, in qualche modo, hanno scelto. Io no. Noi che, da un giorno all’altro, abbiamo imparato ad usare piattaforme multimediali, a collegarci in streaming, a filmarci mentre facciamo lezione: e ci dicono che, in fondo, stiamo facendo solo il nostro lavoro. E ce lo dicono quelli che pensano che l’acca sia una lettera dell’alfabeto inglese che loro, naturalmente, non parlano bene.

